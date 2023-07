Tutto confermato: Ricci e Borini alle visite mediche con la Sampdoria

Fabio Borini e Matteo Ricci sono i primi importanti acquisti della gestione Radrizzani–Manfredi per la Sampdoria. Avevamo anticipato i loro arrivi, ora i due giocatori hanno iniziato le visite mediche, questa mattina intorno alle ore 9.00, presso la Casa della Salute di Genova. A breve il centrocampista e la punta saranno a disposizione di Pirlo che li ha conosciuti durante la comune esperienza in Turchia e li ha fortemente voluti per la sua nuova avventura blucerchiata.

Foto: Matteo Ricci Instagram