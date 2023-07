Matteo Ricci e Borini: la Samp batte i primi due colpi

Matteo Ricci e Fabio Borini alla Samp, entrambi di nuovo con Andrea Pirlo dopo l’esperienza con il Karagumruk. Ieri vi avevamo anticipato la chiusura per Matteo Ricci, in uscita dal Frosinone, e il pressing sempre più alto per Borini. Le due operazioni sono ormai in dirittura, sia il centrocampista che l’attaccante faranno le visite nelle prossime ore e si metteranno a disposizione di un allenatore che conoscono bene.

Foto: Twitter Frosinone