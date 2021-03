Tutto confermato: Rastelli è in sede a Ferrara per la firma con la Spal

Tutto confermato.era da un paio di settimane l’unico candidato per la panchina della, la sconfitta di ieri aè stata fatale per Pasqualee non poteva essere diversamente alla luce degli ultimi risultati. Ieri vi avevamo anticipato che oggi Massimo Rastelli sarebbe stato aper firmare il contratto fino a giugno con opzione. Anche in questo caso, nessuna sorpresa: l’allenatore exè in sede, al via la sua nuova avventura con la Spal.