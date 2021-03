Esclusiva: Rastelli domani a Ferrara per la firma con la Spal

Come raccontato poco fa, la netta sconfitta di Pisa costerà la panchina a Pasquale Marino. La Spal ha ormai deciso per l’esonero, al punto che già domani Massimo Rastelli sarà a Ferrara per firmare il contratto che lo legherà al nuovo club.

Quello di Rastelli è un nome, l’unico, che vi avevamo anticipato quando la posizione di Marino stava diventando sempre più complicata. Gioco latitante malgrado un organico di primo livello, pochi alibi e una difesa d’ufficio da parte di chi l’ha portato che è durata poco, perchè la proprietà aveva già espresso forti dubbi sul rendimento dell’allenatore.

Rastelli è atteso a Ferrara dove prevedibilmente firmerà un contratto fino a giugno con eventuale opzione, che verrà discussa, ma che non rappresenta una priorità, considerando che il tecnico campano aveva già dato la sua disponibilità. La Spal è un’occasione troppo importante per Rastelli, mentre il club confida di uscire presto da un rendimento mediocre.

Foto: sito Cremonese