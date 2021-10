Tutto confermato: Raiola presidente onorario IAFA. “Sono felice, è un giorno molto importante”

Confermata la nostra anticipazione. Mino Raiola è il nuovo presidente onorario della IAFA. Ecco il comunicato: “Momento storico. The Football Forum (TFF) dà il benvenuto alla Italian Association of Football Agents (IAFA) tra i suoi membri. Al termine dell’incontro, svoltosi ieri a Monaco tra il Presidente di TFF Mino Raiola ed una delegazione di IAFA, composta dal Presidente Christian Bosco, la Vice-Presidente Helga Leoni ed il Consigliere Antonio Salerno, è stata formalizzata l’adesione a TFF da parte di IAFA e quest’ultima ha offerto a Raiola la carica di Presidente Onorario della IAFA, una nomina che Raiola ha accolto con grande piacere, commentando: “Sono felice e onorato di questa nomina e ringrazio per la fiducia coloro che me l’hanno conferita. Oggi è un giorno molto importante perché il fatto che IAFA entri a far parte di TFF rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro progetto che è rivolto a tutti gli agenti, quelli che fanno parte di grandi società, quelli che lavorano da soli, quelli che sono da anni nel nostro mondo e quelli che vi si sono appena affacciati. Tutti loro, così come tutti i calciatori che vorranno aderire alla nostra associazione, possono trovare in TFF un punto di riferimento, un supporto e una tutela del loro lavoro. Il nostro obiettivo infatti è rappresentare tutti gli agenti e i calciatori e fare in modo che siano ascoltati e partecipino attivamente ai progetti strategici di sviluppo del mondo del calcio”.