L’indiscrezione: Mino Raiola nuovo Presidente onorario della IAFA

Mino Raiola è il nuovo Presidente onorario della IAFA (Italian association of football agents) che si affilia alla TFF – The Football Forum – associazione internazionale presieduta dallo stesso Raiola. L’incontro istituzionale che ha portato alla formalizzazione del duplice accordo, si è svolto ieri a Montecarlo (nella foto Raiola con il presidente Bosco). Prevista per il 17 novembre a Roma la prossima assemblea nazionale IAFA, in occasione della quale, oltre al nuovo Presidente onorario, saranno presentati agli associati dei nuovi membri del Consiglio Direttivo, cooptati tra le professionalità di alto profilo del mondo degli agenti sportivi e dell’avvocatura.