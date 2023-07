Tutto confermato: Pulisic domani in Italia per visite e firma con il Milan

Christian Pulisic al Milan non è più una notizia. Già 4 giorni fa era tutto ok, dopo l’ottimismo totale di due giorni prima. Adesso il via libera del Chelsea, le visite erano già state programmate per mercoledì. E propio domani il trequartista sarà a Milano per le prime ore rossonere. Visite, firma e subito a disposizione di Stefano Pioli che lo aveva voluto fortemente.

Foto: Instagram Pulisic