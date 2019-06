Tutto confermato: Piana al Pontedera, ora è anche ufficiale. Contratto biennale anche per Risaliti

Come vi avevamo anticipato in esclusiva con la foto della firma del contratto, ora è arrivato anche il comunicato del Pontedera. Il difensore Luca Piana arriva dalla Paganese e firma un contratto di due anni. Nel comunicato si legge anche che nella giornata di oggi il Pontedera ha confermato per due anni Giacomo Risaliti.