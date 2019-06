Luca Piana, difensore centrale classe 1994, è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Pontedera. Come vi avevamo anticipato nella giornata di ieri, oggi il giocatore ex Paganese ha posto la sua firma sul contratto biennale che lo legherà alla società toscana. Il tutto è avvenuto in compagnia dei suoi due agenti Michele e Mattia Buongiorno.