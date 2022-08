Tutto confermato: Pezzella è arrivato a Lecce. Domani le visite mediche

Serata di grandi arrivi in casa Lecce. Dopo Umtiti, è arrivato anche Giuseppe Pezzella che sarà il nuovo esterno sinistro del club salentino. Tutto confermato, quanto riportato questa mattina, quando abbiamo anticipato l’arrivo in serata dell’esterno. Si materializza la sorpresa di pochi giorni fa.

Nella notte c’era stato un nuovo tentativo del Getafe che aveva raggiunto l’accordo con il Parma, garantendo l’obbligo di riscatto per un totale di 3 milioni. Ma il classe 1997 ha voluto mantenere la parola con il Lecce che lo prenderà in prestito senza obbligo. Domani le visite mediche.

Il Lecce intanto lo ha annunciato sui social, con la foto con la sciarpa e scrivendo: “Benvenuto nella nostra terra MagicA”.

Foto: twitter Lecce