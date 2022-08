Esclusiva: Pezzella in uscita dal Parma. Ci sono tre club, occhio al Lecce

Giuseppe Pezzella lascerà il Parma nei prossimi giorni. L’esterno sinistro classe ’97 ha un contratto in scadenza tra due anni e in questo momento sta valutando alcune proposte dopo la trattativa dei giorni scorsi con l’Anderlecht. Occhio al Lecce, che lo apprezza non poco, e che potrebbe prendere un altro esterno sinistro in modo da aumentare la qualità sulla corsia mancina. Ma ci sono altri due club che hanno sondato per Pezzella, il Milan (in caso di cessione di Ballò-Touré, oggi il Galatasaray ha fatto un semplice sondaggio) e il Getafe.

Foto: Twitter Pezzella