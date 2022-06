Tutto confermato: Nicola resta sulla panchina della Salernitana. Firma fino al 2024

Come anticipato in queste ore, arriva l’ufficialità della Salernitana e firma per altri due anni, fino al 2024.

Ieri sera ci avevamo lasciati con una traccia: la riunione notturna voluta da Iervolino con i suoi più stretti collaboratori aveva soltanto uno scopo, convincere Davide Nicola a confermare il rinnovo sponda sottoscritto fino al 2024.

Questo il comunicato del club: “Davide Nicola rinnova con l’U.S. Salernitana 1919 L’U.S. Salernitana 1919 è lieta di comunicare di aver rinnovato con un contratto biennale il mister Davide Nicola e il suo staff composto da Manuele Cacicia, Simone Barone, Federico Barni e Gabriele Stoppino. La Società esprime piena soddisfazione per la scelta di proseguire insieme a mister Nicola e al suo staff il percorso intrapreso con successo nella scorsa stagione e augura a tutti un buon lavoro”.

Foto: Twitter Salernitana