Nicola resta alla Salernitana: il pressing di Iervolino e il buon esito della riunione di ieri

Ieri sera ci avevamo lasciati con una traccia: la riunione notturna voluta da Iervolino con i suoi più stretti collaboratori aveva soltanto uno scopo, convincere Davide Nicola a confermare il rinnovo sponda sottoscritto fino al 2024. A prescindere dal traumatico divorzio del club con Sabatini, l’idea è stata quello di andare avanti nella continuità con il tecnico artefice di una salvezza incredibile. E ben oltre le idee (Fabio Cannavaro in testa) che – come raccontato ieri – sarebbero state sviluppate soltanto se non ci fosse stata la possibilità di continuare con Nicola. Ma la lunga riunione di ieri ha portato ai risultati sperati, Nicola resta e ora Iervolino potrà andare alla ricerca di un direttore sportivo (ci sono un paio di nomi in ballo) che gli consenta di archiviare velocemente l’era Sabatini.

Foto: Twitter Nicola