Tutto confermato: Nicholas Rizzo è un nuovo calciatore della Triestina. Di seguito il comunicato pubblicato dal club sul proprio sito ufficiale: “US Triestina Calcio 1918 è lieta di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo del difensore centrale Nicholas Rizzo, in arrivo dal Genoa. Rizzo, classe 2000, ha sottoscritto con il club un accordo biennale con opzione di rinnovo in caso di Serie B.

Nato a Esine, Lombardia, Rizzo ha maturato esperienza nel settore giovanile dell’Inter, conquistando uno Scudetto Under 17 e un Torneo di Viareggio. Ha poi continuato il suo percorso con Carrarese e Feralpisalò in Serie C, prima di trasferirsi per una stagione e mezza nella seconda divisione Belga. Nella seconda parte dell’annata appena conclusa ha vestito la maglia della Pro Vercelli, con all’attivo dodici presenze e una rete”.

Foto: Instagram Triestina