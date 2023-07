La Triestina ha chiuso per un difensore centrale. Si tratta di Nicholas Rizzo, classe 2000, rientrato al Genoa dopo una stagione in Serie C con la Pro Vercelli. Il futuro di Rizzo sarà a Triestina, firmato un contratto biennale con opzione in caso di promozione in B della squadra affidata a Tesser.

Foto Sito: Genoa