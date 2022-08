Tutto confermato: Moustapha Cissè per il dopo Lucca a Pisa

Moustapha Cissè sarà il dopo Lucca a Pisa. Tutto confermato rispetto a quanto era stato anticipato da Sportitalia circa una settimana fa. Il giovane attaccante classe 2003 è atteso dal club toscano che punta su di lui dopo aver raggiunto gli accordi con l’Atalanta per il prestito. È reduce da una stagione in cui ha giocato non soltanto con la Primavera, ma ha collezionato presenze e gol anche con la prima squadra.

Foto: Twitter Atalanta