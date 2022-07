Sportitalia: il Pisa punta Cissé dell’Atalanta per il dopo Lucca

Il Pisa è alla ricerca del sostituto di Lorenzo Lucca che andrà all’Ajax. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia, un obiettivo concreto è Moustapha Cissé, classe 2003, che recentemente si è messo in evidenza nell’Atalanta non soltanto nel campionato Primavera.

Foto: twitter Atalanta