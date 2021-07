Come vi avevamo anticipato, Matteo Ciofani adesso è un nuovo giocatore del Modena. Ecco il comunicato del Bari, che ha ceduto il giocatore: “SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo con il Modena FC 1908 per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del difensore classe ’88 Matteo Ciofani. Grazie di tutto Matteo, in bocca al lupo”.