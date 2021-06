Doppio colpo per il Modena che ha appena cambiato proprietà e vuole allestire una squadra molto competitiva per provare subito ad andare in B. E’ fatta per Matteo Ciofani, classe 1988, nell’ultima stagione a Bari, contratto biennale. Siamo agli ultimissimi dettagli per l’esterno sinistro Francesco Renzetti, 33 anni, in forza al Chievo nell’ultimo campionato di B.