Tutto confermato: Matteo Anzolin è un nuovo calciatore della Triestina

Tutto confermato, Matteo Anzolin torna in Italia: è un nuovo calciatore della Triestina. Dopo l’esperienza in Austria con la maglia del Wolfsberger, dove ha esordito anche in Europa, il terzino sinistro riparte dalla Serie C che aveva lasciato dopo l’esperienza alla Juventus Next Gen. Di seguito la nota ufficiale: “US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione del difensore Matteo Anzolin. Il terzino sinistro classe 2000 arriva a titolo definitivo dal Wolfsberger AC e si è legato alla Triestina con un accordo di durata triennale”.

Foto: Instagram Triestina