La Triestina sta definendo un’operazione per la corsia mancina. Trattativa ai dettagli per Matteo Anzolin, classe 2000, a lungo protagonista nelle giovanili della Juve prima del trasferimento in Austria al Wolfsberger. Adesso la concreta possibilità di tornare in Italia e di misurarsi in Serie C, la Triestina sta perfezionando l’operazione.

Foto: Facebook ufficiale Triestina