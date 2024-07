Tutto confermato: Luca Paganini alla Vis Pesaro

Come vi avevamo anticipato lo scorso 9 giugno, erano stati chiusi gli accordi tra Luca Paganini e la Vis Pesaro, ora è anche ufficiale. Di seguito il comunciato del club:

“La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo per l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Luca Paganini. Il calciatore, classe 1993, ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2026. Esterno veloce con un ottimo fiuto per il gol, Paganini fa di dribbling e inserimenti le sue doti predominanti. Destro naturale, viene schierato soprattutto nelle fasce dove, date le sue caratteristiche offensive, ha ricoperto anche il ruolo di esterno alto. Il centrocampista cresce nelle giovanili del Frosinone, scalando le categorie fino alla prima squadra. Lì trova la sua consacrazione sotto la guida di mister Stellone, diventando pedina imprescindibile del suo gioco dalla Lega Pro alla Serie A. In circa 10 anni da gialloblù colleziona 196 presenze, 29 gol e 21 assist. Nel 2020 si trasferisce aLecce, e passa per Ascoli e Triestina prima di approdare a Latina, nella stagione 2023/2024. Esperienza e qualità ancora a servizio di mister Stellone.

Benvenuto Luca!”

Foto: sito Vis Pesaro