Esclusiva: Vis Pesaro, preso l’esterno Paganini. E Stellone sta per rinnovare

La Vis Pesaro si è salvata battendo ai playout la Recanatese e ora ha programmi sempre più ambiziosi. In giornata sono stati chiusi gli accordi con l’esterno offensivo svincolato Luca Paganini, classe 1993, un colpo per la Serie C. Paganini firmerà un biennale, ha un eccellente rapporto con Roberto Stellone fin dai tempi di Frosinone. E proprio l’allenatore è sul punto di rinnovare il contratto per altre due stagioni, dal 2026 addirittura fino al 30 giugno 2028.

Foto: Facebook Vis Pesaro