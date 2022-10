Tutto confermato: la Triestina esonera Bonatti

Era nell’aria da giorni, adesso è arrivato anche il comunicato che conferma le nostre indiscrezione riportate ieri. Bonatti non è più l’allenatore della Triestina e, a riportarlo, è proprio il club in un comunicato ufficiale: “La Triestina Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore mister Andrea Bonatti, responsabile della prima squadra. All’allenatore i più sinceri ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrato durante il periodo di lavoro nel club. La squadra sarà affidata, temporaneamente, al mister della primavera alabarda Augusto Gentilin in attesa della nomina del nuovo allenatore”.

Foto: logo Triestina