Esclusiva: Triestina-Bonatti ai titoli di coda

La sconfitta in casa della Pro Sesto quasi sicuramente porterà all’esonero di Andrea Bonatti. C’è stato un vertice, ormai la decisione è stata presa e difficilmente si tornerà indietro. Bonatti paga un avvio di stagione molto deludente e non in linea con gli investimenti fatti dalla proprietà. La sconfitta di oggi, in rimonta, è l’ennesima riprova delle necessità di un cambio di rotta, l’allenatore è ormai ai titoli di coda.

Foto: logo Triestina