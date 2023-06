Tutto confermato: la Ternana esonera Lucarelli, c’è Andreazzoli per la panchina

Cambio in panchina per la Ternana, come avevamo anticipato una settimana fa, saluta nuovamente la squadra Alessandro Lucarelli e al suo posto è stato annunciato Aurelio Andreazzoli. Il comunicato: “La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra, Cristiano Lucarelli, ed il suo staff. A tutti il ringraziamento per il lavoro svolto ed il più sincero augurio per il prosieguo delle rispettive carriere. Contestualmente si annuncia il ritorno sulla panchina rossoverde dell’allenatore Aurelio Andreazzoli e del suo staff. Al mister ed ai suoi collaboratori l’augurio di buon lavoro ed un grande in bocca al lupo per la prossima stagione agonistica”.

Foto: andreazzoli twitter ternana