L’indiscrezione: Lucarelli, il Cosenza non c’è. Tra il sogno Lecce e la verità su Andreazzoli

Cristiano Lucarelli ha due anni di contratto, ma lascerà la Ternana. Non per andare a Cosenza, soluzione ventilata negli ultimi giorni ma senza una profondità. Lucarelli ha giocato a Cosenza, ha un grande rapporto con i tifosi, ma non ci sono margini fin qui concreti perché possa essere lui l’erede di Viali (destinato all’Ascoli). Lucarelli potrebbe restare fermo per qualche mese, ma il suo sogno si chiama Lecce dove presto incontreranno Baroni e ci sono margini – come già raccontato – per la fine del rapporto (il contratto è in scadenza). Intanto, la Ternana confermerà il direttore sportivo Leone più perché ha un impegno contrattuale che per convinzione. Sul nuovo allenatore una precisazione: quando Bandecchi ha parlato di dimissioni di Andrezzoli, in realtà era un esonero mascherato. Quindi Andreazzoli ha ancora un anno di contratto, possibile che la Ternana gli chieda di tornare. Diversamente dovrebbe andare su un terzo allenatore, avendone per ora già due sotto contratto.

Foto: Instagram Lucarelli