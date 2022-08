Tutto confermato: Kone dal Torino al Frosinone

Kone passa dal Torino al Frosinone. Come anticipato, il classe 2000 sarà il nuovo trequartista della squadra gialloblù, guidata da Fabio Grosso. Dopo la parentesi vissuta in prestito tra le fila del Crotone, per il giovane calciatore si apre una nuova esperienza in Serie B. L’ufficialità è arrivata dal sito del club: “Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva Torino Football Club per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Ben Lhassine Kone. Il centrocampista classe 2000 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro riscatto e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2023”.

Foto: Sito Frosinone