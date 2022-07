Esclusiva: Frosinone, preso Kone dal Torino. I dettagli

Affare fatto. Ben Lhassine Kone sarà il nuovo trequartista del Frosinone, una nuova esperienza in B dopo la parentesi con il Crotone. Affare fatto, accordo raggiunto, scambio di documenti in corso per Il classe 2000 che lascia momentaneamente il Torino per giocare con una certa continuità. Operazione in prestito con diritto di riscatto a favore del Frosinone e controriscatto per il club granata. Già domani Kone sarà in Ciociaria per mettersi a disposizione di Fabio Grosso.

Foto: Kone Instagram