Tutto confermato: Kaio Jorge è della Juventus. Il comunicato del Santos

Kaio Jorge alla Juventus, tutto confermato. La svolta è arrivata con quella lettera di cui vi abbiamo parlato lunedì 26 luglio. Ecco il comunicato del Santos: “Il Santos FC e la Juventus hanno stipulato un accordo per il trasferimento dell’attaccante Kaio Jorge questo lunedì (2 agosto). La squadra italiana ha accettato i termini del Peixe e il giocatore verrà liberato subito per andare a giocare in Europa”.

Leia a nota completa em https://t.co/lOglmdmG4f pic.twitter.com/rHVvwwjxr8 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 2, 2021

Foto: Twitter personale Kaio Jorge