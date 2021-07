Kaio Jorge, la giornata della Juve con lettera ufficiale al Santos

E’ stata una giornata importante per il futuro di Kaio Jorge, stellina del Santos in scadenza a dicembre. La lettera della Juve al Santos indirizza molto, chiara conferma che i bianconeri hanno lavorato molto. Come raccontato in esclusiva da Gianluigi Longari per Sportitalia, la Juve ha ufficializzato il suo interesse, dopo quello concreto del Milan. E l’offerta del Benfica che aveva trovato accordo con il Santos ma non con Bertolucci. E la Juve è uscita allo scoperto in modo concreto, aspettando i prossimi passaggi. Ora i bianconeri vogliono tenere il pallino facendo un’offerta al Santos, sapendo di aver apparecchiato la tavola in vista della scadenza del contratto.

Foto: Twitter Santos