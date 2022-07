Tutto confermato: Ionut Radu è un nuovo giocatore della Cremonese

Confermata l’esclusiva del 16 giugno: Ionut Radu è un nuovo calciatore della Cremonese. Il portiere lascerà in prestito l’Inter per passare alla corte di Massimiliano Alvini per una stagione. L’ufficialità è arrivata tramite un comunicato presente sul sito del club grigiorosso: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da Internazionale F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ionut Andrei Radu”.



