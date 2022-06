Esclusiva: il Parma avanza per Chichizola. La Cremonese resta su Radu

Leandro Chichizola potrebbe lasciare il Perugia: c’è un’opzione, il club umbro ci pensa ancora, ma le speranze non sono altissime. Al punto che il Perugia sta facendo altri sondaggi (compreso Belec, come riferito stamattina). Chichizola piace molto al Parma, non è una trattativa completata ma ci sono stati contatti nelle ultime ore. E la Cremonese, che ha sondato Chichizola, resta sugli altri profili per la porta, il nome di Radu – in uscita dall’Inter – è da seguire.

Foto: Twitter Inter