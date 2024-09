Tutto confermato: il Trapani esonera Torrisi

Questa mattina vi abbiamo spiegato come fosse ormai imminente l’esonero di Torrisi sulla panchina del Trapani. Ora è arrivato anche il comunicato del club a conferma della nostra esclusiva:

“Il Trapani comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Alfio Torrisi. All’allenatore, vincitore del campionato dei record in serie D, la società rivolge i più vivi ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni augurandogli le migliori fortune personali e professionali.

La guida della prima squadra già dal pomeriggio di oggi, in attesa di ulteriori sviluppi, sarà affidata al tecnico della Primavera, Salvatore Aronica.”

Foto: Sito ufficiale Trapani