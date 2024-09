Esclusiva: Trapani, esonerato Torrisi. Massimo Oddo in pole

È in arrivo il comunicato, Torrisi non sarà più l’allenatore del Trapani. Soprattutto: avanza Massimo Oddo che consolida la pole, confermando la nostra indiscrezione di poco fa. Il Trapani aveva contattato Tesser la scorsa notte, ma poi ha virato su Oddo. Quest’ultimo, reduce dall’esperienza di Padova, è legato a Trapani visto che il papà Franco (ex allenatore) è nato proprio lì. E in quella città Oddo conquistò la promozione in Serie A con il suo Pescara, una notte che restò scolpita nella memoria per le lacrime di Cosmi consolato proprio dal suo collega che ora è in pole per raccogliere l’eredità di Torrisi.

Foto: Sito ufficiale Trapani