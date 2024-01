Tutto confermato: il Lecco cede Zambataro alla Torres e Mangni all’Alessandria. Boci destinato al Legnago

Il Lecco è una delle squadre già attive in questi primi giorni di mercato. E arrivano conferme sulle uscite che vi avevamo raccontato. Partiamo da Eyob Zambataro, sempre più in orbita Torres. Confermata la nostra esclusiva, ulteriore indizio delle ambizioni del club sardo che punta alla promozione diretta in Serie B. Gli accordi con il Lecco per l’esterno sinistro classe 1998 erano già stati imbastiti e la formalità arriverà nelle prossime ore. Anche il trasferimento di Doudou Mangni all’Alessandria è ormai definito ed è in attesa solo dell’annuncio da parte dei club. Ma non è finita qui. In difesa è infatti in uscita anche l’esterno sinistro Brayan Boci, classe 2000 mai utilizzato in questa stagione, destinato a trovare minuti al Legnago Salus.

Foto: Logo Lecco