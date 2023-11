L’indiscrezione: Torres, obiettivo Zambataro per gennaio

La Torres ha ambizioni di promozione diretta in Serie B, attualmente comanda la classifica del girone B in coabitazione con il Cesena, e ha intenzione di rafforzare l’organico nella prossima sessione invernale. Un obiettivo concreto è Eyob Zambataro, esterno sinistro classe 1998 in uscita dal Lecco. Ci sono già stati i primi contatti con la disponibilità del diretto interessato.

Foto: twitter ufficiale Torres