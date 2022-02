Tutto confermato: il Cosenza esonera Occhiuzzi

Come anticipato nella serata di ieri, il Cosenza ha esonerato Roberto Occhiuzzi. Questo il comunicato: “La Società Cosenza Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il Sig. Roberto Occhiuzzi. Al tecnico, che ha collezionato 7 panchine nella stagione 2021/2022 e 51 nella stagione 2020/2021 in rossoblù, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto. Il nome del nuovo allenatore sarà ufficializzato nelle prossime ore“.

Foto: Sito ufficiale Cosenza