Esclusiva: Occhiuzzi-Cosenza a rischio esonero. Gli scenari

La sconfitta contro il Perugia potrebbe costare cara a Roberto Occhiuzzi. Le valutazioni del Cosenza sono in corso, l’esonero va messo in preventivo anche se non è stata presa alcuna decisione definitiva. Al massimo verrà concessa una nuova possibilità a Occhiuzzi, ma non si può escludere una svolta già nelle prossime ore. In caso di ribaltone da tenere in considerazione l’ipotesi di un ritorno di Zaffaroni.

Foto: Sito Cosenza