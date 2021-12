Tutto confermato: Ikoné atteso a Firenze per le visite

Jonathanè atteso nelle prossime ore a Firenze per le visite. Confermato quanto vi avevamo anticipato stamattina , poco fa anche l’ultima fonte si è accodata. Ricordiamo che laaveva impostato e praticamente chiuso l’operazione ben prima del 1 dicembre (anche qui c’è chi viaggia in ritardo) per una cifra di circa 15 milioni più eventuali bonus più percentuale tra il 15 e il 20 per cento da eventuale futura rivendita. Il Lille lo ha liberato dopo un infortunio alla caviglia che lo ha portato a saltare la gara di stasera a Bordeaux. Classe 1998, cresciuto nel Paris Saint-Germain, sarà una pedina importante nel 4-3-3 di Italiano.