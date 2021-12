Il retroscena: Ikonè, la Fiorentina anticipa le visite

Jonathan Ikoné alla Fiorentina, ci sono da giorni gli accordi con il Lille: operazione da circa 15 milioni più eventuale percentuale da futura rivendita. L’esterno offensivo classe 1998 non ci sarà stasera a Bordeaux per un piccolo problema alla caviglia. E si prepara quindi al trasferimento in un nuovo club, ha subito detto sì ai viola. La novità delle ultimissime ore è che la Fiorentina ha deciso di anticipare le visite, con il via libera del Lille, proprio per gli accertamenti dopo il lieve infortunio. E quindi per poi dare il via libera alla chiusura di un’operazione già scandita. Ecco perché molto presto Ikoné si sottoporrà alle visite con la Fiorentina e presto diventerà un nuovo esterno di Vincenzo Italiano. FOTO: Sito ufficiale Lille