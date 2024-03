Tutto confermato: Gotti nuovo allenatore del Lecce, domani sarà in Salento

In corsa – come anticipato – già da ieri pomeriggio, Luca Gotti sarà il nuovo allenatore delle Lecce, confermando tutte le evoluzioni che stiamo raccontando da stamattina. Gli accordi sono totali, Gotti si libererà dallo Spezia e domani sarà in Salento per firmare il contratto che lo legherà al Lecce. Sarà lui l’erede di Roberto D’Aversa dopo la giornata di ieri dolorosa per il club per lo scontro diretto contro il Verona perso in casa e per quanto accaduto dopo la partita.

Foto: sito Udinese