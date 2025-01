Tutto confermato: Godfrey all’Ipswich Town

Come già raccontato, il difensore Godfrey lascia l’Atalanta per andare all’Ipswich Town in prestito fino a fine anno. Questo il comunicato del club lombardo: “Atalanta BC comunica di aver ceduto all’Ipswich Town FC, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Benjamin Matthew Godfrey.

Atalanta BC augura a Ben le migliori soddisfazioni per la seconda parte della corrente stagione sportiva che disputerà in Premier League.”

Foto: Instagram Godfrey