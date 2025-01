Ben Godfrey non ha avuto grande visibilità in casa Atalanta, quasi sicuramente il difensore classe 1998 lascerà il club in questa finestra di mercato. In giornata ci sono stati dialoghi approfonditi con l’Ipswich Town, una trattativa avviata in attesa della definizione e che ha il gradimento della società inglese.

Foto: Instagram Godfrey