Tutto confermato: Fabio Grosso nuovo allenatore del Frosinone

Come anticipato nel pomeriggio di ieri, il Frosinone ha optato per Fabio Grosso in panchina. L’ex tecnico del Sion subentra dunque ad Alessandro Nesta. Ecco il comunicato ufficiale:

“Il Frosinone Calcio comunica di aver affidato a Fabio Grosso la guida tecnica della Prima squadra. Il neo allenatore ha firmato un contratto che lo legherà al club giallazzurro fino al 30 giugno 2021.

Staff

Allenatore: Fabio Grosso

Allenatore in seconda: Stefano Morrone

Collaboratore tecnico – Match Analyst: Mattia Biso

Allenatore portieri: Vincenzo Benvenuto (confermato)

Preparatore atletico: Francesco Vaccariello (confermato)

Preparatore atletico: Gianluca Capogna (confermato)”

Foto: Twitter Frosinone