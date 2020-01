Tutto confermato: Emre Can, in corso le visite con il Dortmund

Come vi narriamo da tempo Emre Can è sempre più vicino al Borussia Dortmund.

Infatti sono in corso le visite mediche del centrocampista bianconero che si appresta quindi a salutare la Juventus per approdare in Germania. Operazione da 28-30 milioni di euro.

Foto: Twitter ufficiale Juventus