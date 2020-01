Emre Can-Dortmund, non erano solo chiacchiere: siamo in dirittura

Emre Can si appresta a lasciare la Juve per abbracciare il Dortmund e tornare così in Bundesliga. Evidentemente le tracce sul club tedesco – come vi raccontiamo da tempo, quando nessuno parlava di Emre Can in uscita dai bianconeri – non erano soltanto chiacchiere. Il Borussia è uscito allo scoperto da settimane, negli ultimissimi giorni – come anticipato – ha accelerato con l’obiettivo di trovare tutti gli accordi. E ora siamo in dirittura per un’operazione che si avvicina alle richieste della Juve, che non erano mai scese dai 28-30 milioni. Emre Can vede il Dortmund…

Foto: Twitter ufficiale Juve