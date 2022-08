Tutto confermato: Emanuel Aiwu è un nuovo calciatore della Cremonese

Confermata l’indiscrezione del 3 agosto, Emanuel Aiwu è un nuovo calciatore della Cremonese. Il difensore arriva a titolo definitivo dal Rapid Vienna. L’annuncio è arrivato tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club lombardo : “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Rapid Vienna il diritto alle prestazioni sportive di Emanuel Aiwu. Nato a Innsbruck (Austria) il 25 dicembre 2000, difensore, Aiwu è cresciuto nell’Admira Wacker, squadra con la quale ha giocato 81 partite nella massima serie austriaca. Nel 2021/22 è passato al Rapid Vienna dove ha collezionato 23 partite nella Bundesliga austriaca realizzando 2 reti. Aiwu vanta anche 6 presenze in Europa League e 2 in Conference League. Punto fermo delle nazionali giovanili austriache, è sceso in campo 13 volte con l’Under 21 andando 2 volte in gol”.

Foto: sito ufficiale Cremonese