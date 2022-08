L’indiscrezione: Cremonese, domani la chiusura per il difensore Aiwu

La Cremonese ha ormai centrato un altro obiettivo per la difesa. Si tratta di Emanuel Aiwu, centrale classe 2000, di piede destro del Rapid Vienna. Tra le sue caratteristiche ha una buona struttura fisica essendo alto 185cm. Il suo piede preferito è il destro e può ricoprire vari ruoli della difesa. Durante la sua giovane carriera, infatti, è stato utilizzato sia come centrale di destra che di sinistra che come terzino destro. Non è riuscito ancora ad esordire con la nazionale maggiore austriaca ma dal 2018 rientra nel gruppo dell’Under 21 con la quale ha giocato 13 partite siglando 2 reti.

Foto: Instagram Aiwu