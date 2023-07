Tutto confermato: Di Francesco è il nuovo allenatore del Frosinone

Come anticipato più di una settimana fa, Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Frosinone. L’annuncio è arrivato in mattinata e l’ex Roma prenderà il posto di Fabio Grosso. Il comunicato: “Il Frosinone Calcio comunica di aver affidato ad Eusebio Di Francesco il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra. Il tecnico nativo di Pescara ha firmato un accordo che lo legherà al Club giallazzurro fino al 30 giugno 2024 con opzione per un altro anno al raggiungimento della salvezza”.

Foto: Twitter Di Francesco personale